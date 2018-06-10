مجموعة مصر .. إصابة قوية لنجم منتخب السعودية قبل انطلاق المونديال

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن محمد كانو نجم وسط المنتخب السعودي تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات منتخب بلاده الأولى في روسيا، ضمن استعدادات الأخضر لخوض بطولة كأس العالم منتصف يونيو الجاري.



وأشارت الوكالة الروسية إلى أن لاعب الوسط السعودي صاحب الـ23 عامًا قد تعرض لاصابة قوية بمعصم يده خلال المران الأول للأخضر اليوم، والذي أقيم بمدينة سان بطرسبورج الروسية استعدادًا لمباراتهم الأولى أمام روسيا الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم.



وأكدت ذات الوكالة الروسية على أن اللاعب السعودي سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية من أجل التعرف على حجم الإصابة ومدة غيابه غير المعلومة حتى الآن.



الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يقع بالمجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم المقبلة رفقة منتخبات روسيا صاحبة الأرض، مصر، وأوروجواي.