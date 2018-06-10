ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجموعة مصر .. إصابة قوية لنجم منتخب السعودية قبل انطلاق المونديال

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:12 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن محمد كانو نجم وسط المنتخب السعودي تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات منتخب بلاده الأولى في روسيا، ضمن استعدادات الأخضر لخوض بطولة كأس العالم منتصف يونيو الجاري.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن لاعب الوسط السعودي صاحب الـ23 عامًا قد تعرض لاصابة قوية بمعصم يده خلال المران الأول للأخضر اليوم، والذي أقيم بمدينة سان بطرسبورج الروسية استعدادًا لمباراتهم الأولى أمام روسيا الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم.

وأكدت ذات الوكالة الروسية على أن اللاعب السعودي سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية من أجل التعرف على حجم الإصابة ومدة غيابه غير المعلومة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يقع بالمجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم المقبلة رفقة منتخبات روسيا صاحبة الأرض، مصر، وأوروجواي.

ترشيحاتنا

جمال العدل يكشف سبب خلافه مع درة ووفاء عامر في نسر الصعيد.. فيديو

حليمة: قسم رئيس وزراء إثيوبيا لـ السيسي أنهى أزمة سد النهضة

جارديان: الحضري قاهر الزمن يطمح في كسر الأرقام القياسية

خبير مائي: نتيجة قسم أبي أحمد هي المحك في أزمة سد النهضة

طارق سليمان يكشف عن الظلم الذي تعرض له الأهلي

برتقالي منحرف.. لوجو المتحف الكبير حديث السوشيال ميديا.. حواس: شعار مودرن

علامات ليلة القدر .. الطقس يكون معتدلا ليس باردا ولا حارا

منتخب فرنسا يتصدر قائمة الأغلى بالمونديال ومصر الأولى عربيا

الجيش الليبي يقتل أبو عبدالله المصري مفتي مجاهدي درنة.. صور

منتخب مصر يحصل على 168 مليون جنيه بعد لقاء السعودية بالمونديال

الرئيس السيسي: إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا.. فيديو

أحمد موسى: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا تعكس تطور العلاقات إيجابيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

شاهد.. تدريبات منتخب إنجلترا استعدادا لمواجهة تونس بالمونديال

أبورجيلة يتلقى العزاء مع أسرة مجدي السيد..فيديو وصور

إفطار جماعي للمصريين مسلمين وأقباط فى ألمانيا.. صور

روشتة غذائية لأصحاب دهون الكبد

فيديو

محلل سياسي: الحالة المزاجية لدونالد ترامب ليست جيدة .. فيديو
جمال العدل: أختار تولي منصب وزير الثقافة لهذا السبب.. فيديو
شاهد .. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من مسلسل أمر واقع
شاهد.. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من أبو عمر المصرى
أحمد موسى: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا تعكس تطور العلاقات إيجابيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟