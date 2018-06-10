جمال العدل: أختار تولي منصب وزير الثقافة لهذا السبب.. فيديو

قال المنتج السينمائي جمال العدل، إنه سيختار منصب وزير الثقافة إذا عُرض عليه تولي إحدى الوزارات، موضحًا أنه أول ما سيقوم به هو تسهيل زيارة الأماكن الأثرية والأماكن التي تملكها وزارة الثقافة لخدمة الفن والثقافة.



وعقب "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد: "وزارة الثقافة بتموتنا بشيء مبالغ فيه، وبتعاملنا في الأسعار كأننا تجار بترول".



وأضاف أنهم يجدوا صعوبة بالغة في التصوير في الأماكن الأثرية، متابعًا: "كنا بنصور في قطر واقف في مخزن الساعة بـ 10 آلاف جنيه، صورنا بـ 150 ألف جنيه، لازم وزارة الثقافة تسهلنا".