شاهد.. الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية.



وأجرت اللجنة القرعة لاختيار الفائزين والتى تقدم بها حتى إغلاق باب التقديم علي 30 عضوا.



كانت قد فتحت اللجنة باب تلقي إجابات الأعضاء على المسابقة خلال الأسبوع الماضى وتم إجراء القرعة لاختيار ال ١٠الفائزين.



وأعلن أيمن عبدالمجيد، مقرر اللجنة، عن تخصيص جوائز مالية بقيمة 10 آلاف جنيه لعشرة فائزين بواقع ألف جنيه لكل فائز، وتم إرسال الأسئلة على البريد الإلكتروني للأعضاء وعلى موقع النقابة.