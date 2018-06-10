تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية اقتحام بنك مصر بالمنيا

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الاحد بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين باقتحام بنك مصر ومركز شرطة ديرمواس الى جلسة 18 يونيه لاستكمال المرافعة.



استمعت المحكمة اليوم الى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى قضيتين: الاولى تتعلق باقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس والمتهم فيها 3 اشخاص تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل ان يتم القبض عليهم والقضية الثانية تتعلق باقتحام وحرق مركز شرطة ديرمواس المتهم فيها 7 آخرون وتم تأجيل القضايا بذات الاتهامات.



وأسندت النيابة العسكرية اتهامات للمتهمين من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف واثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.