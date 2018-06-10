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محافظات

تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:32 م
تكريم 250 طفلا من
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة ..صور
جمالات الدمنهورى
نظمت جمعية التنمية الشاملة ورعاية صحفي وإعلامي البحيرة، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم للعام السابع عشر على التوالي بنادي ألعاب دمنهور.

قال سعد زيدان رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المسابقة القرآنية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، تضمنت ثلاثة مستويات هذا العام، مشيرا إلى أن المستوي الأول لحفظ القرآن الكريم كاملا للأطفال حتي 15عاما، والمستوي الثاني لحفظ نصف القرآن الكريم حتي سن 15 عاما، والمستويات الأخير لحفظ جزء فأكثر للأطفال حتى 12 سنة، لافتا أن المسابقة تجري تحت إشراف مديرية الأوقاف والشؤون الاجتماعية بالمحافظة.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه تم تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم، وتم منحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور
تكريم 250 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالبحيرة.. صور

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