العصار: النهوض بالتعليم الفني أصبح قضية أمن قومي

أكد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي أن التعليم الفني مهم جدا لأنه لا يمكن ان تقوم أي صناعة ناجحة الا من خلال الكوادر الناجحة التي تتخرج من منظومة التعليم الفني.



وأضاف العصار ان النهوض بالتعليم الفني أصبح قضية امن قومي من اجل النهوض بالصناعة في مصر ، مشيرا الى أن هناك شركات في مصر حاليا تضطر لاستخدام عمالة اجنبية من أجل تحقيق المنافسة المطلوبة ، وفي نفس الوقت نحن نصدر عمالتنا للخارج.



وأوضح أن مصر لديها مؤسسات تعليمية ناجحة تقدم تعليما فنيا محترما، لافتًا إلى ان اوائل الثانوية الفنية معظمهم من مدرسة التعليم الفني التابعة للانتاج الحربي.



وقال العصار: نناشد جميع مصانع مصر الكبرى للدخول في شراكة مع الحكومة لإنشاء كيانات جديدة لخدمة التعليم الفني، مؤكدا ان الحكومة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.



جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "اتقدم.. اتعلم.. اشتغل".



وينعقد هذا المؤتمر بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة الى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي).