الوطنية للإعلام: بث 22 مباراة في مونديال 2018 على التليفزيون المصري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للإعلام أصدرت بيانًا عاجلا الآن بخصوص حق مصر في إذاعة 22 مباراة في مونديال روسيا 2018.



وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن البيان أكد أن من حق التليفزيون المصري بث 22 مباراة للمنتخب علي القنوات الأرضية، وذلك حفاظًا علي حق المواطن المصري ومنع الممارسات الاحتكارية.



وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة 10 يونيو وقف قرار الفيفا بالامتناع عن منح حق بث 22 مباراة فى بطولة كأس العالم روسيا 2018 ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام «اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا».



وذكر قرار الجهاز الصادر اليوم، أنه ورد شكوى مقدمة ضد الفيفا بمخالفة المادة 7و8 من قانون حماية المنافسة والتي تبين أنها حرمت منافسين لها مثل شركة بي ان من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري ، الأمر الذي يعد مخالفة من الفيفا إذاعة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول وهو ما يؤدي لعدم وجود منافسة للشركة المذكورة والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العامة بسوق الإعلام الرياضي وهو ينتج عنه حرمان المستهلك المصري من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطني والعديد من الدول الافريقية.



وأوضح القرار أنه سبق مخاطبة الفيفا في 17 مايو الماضي والالتزام بالسياسات المعلنة إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يرد على مكاتبات الجهاز، الأمر الذي جعل " حماية المستهلك" بموجب سلطاته بالمادة 20 من القانون بإلزام "فيفا" بالبث الأرضي لمباريات المنتخب المصري لكرة القدم في إطار جولة منافسة المجموعة "أ" و مباريات المنتخب المصري في حال تأهله لدور التصفيات نصف النهائي و عدد 3 مباريات في دور الـ16 و 4 مباريات في الدور الربع النهائي و مباراتين في الدور النصف نهائي ومباراة النهائي على ألا يتعدى عدد المباريات سقف الـ22 مباراة وتقوم الهيئة بايداع المبالغ الذي قامت بعرضها علي الفيفا بتاريخ 6 يونيو الجاري بحساب الفيفا بالبنوك.



وأضاف القرار أنه تمت مخاطبة لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا والتي تعد مصر عضوا فيها لتعلق على تصرفات الاتحاد بمخالفة اللائحة المنافسة واضرارها به داخل السوق المشتركة بالكوميسا، موضحا انه سيتم مخاطبة مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي لتعلق الأمر بالمخالفات التي تقع في داخل اختصاصها وأراضيها ولإمكانية مخالفة تصرفات الفيفا للمادة 34 من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.



وأشار القرار إلى أنه سيتم مخاطبة المدعي العام السويسري والذي يجري حاليا تحقيقات متعلقة بتلك الأفعال التي ارتكبتها الفيفا في منطقة الشرق الأوسط لمخالفتها بقانون المنافسة السويسري.