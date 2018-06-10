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رياضة

منتخب مصر يحصل على 168 مليون جنيه بعد لقاء السعودية بالمونديال

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:33 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
يسري غازي
رصد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، مكافآت للمنتخبات الـ 32 المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا المقرر انطلاقه يوم الخميس القادم ويستمر لمدة شهر.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر فى إطار المجموعة الأولى برفقة منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.

ومن المقرر ان يكون نصيب منتخب مصر الوطنى لدى مشاركته فى الدور الأول وفقا لما رصده الفيفا 8 ملايين يورو أى ما يوازى 168 مليون جنيه وفى حال تخطي الفراعنة الى دور الـ 16 سوف يحصل على 12 مليون يورو ما قيمته 252 مليون جنيه.

يذكر أن الفيفا قام برصد 38 مليون يورو للبطل فى نهائيات مونديال روسيا على أن يحصل الوصيف على 28 مليون يورو.

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