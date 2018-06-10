علاء مقلد وشطة يصلان عزاء مجدى السيد.. صور

وصل منذ قليل اللواء علاء مقلد المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ومحمد صلاح لاعب ومدرب الزمالك، ومحمد عبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي، إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لتقديم واجب العزاء في وفاة مجدى السيد لاعب النادي الزمالك السابق رئيس اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة.



وتوفى مجدي السيد نجم نادي الزمالك الأسبق، الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن أسرته.



يذكر أن مجدى السيد، نجم الزمالك السابق فى جيل السبعينات وشغل من قبل منصب رئيس اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة، كما اكتشف العديد من اللاعبين للنادى الأبيض، مثل، حازم إمام ومحمد صبرى ومعتمد جمال و جمال حمزة وعامر صبرى ومعتز اينو وامير عزمى وايمن عبد العزيز وشيكابالا وعمر جابر ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما.