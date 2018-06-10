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رياضة

خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، وخالد جلال المدير الفنى للزمالك، وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك، في عزاء مجدى السيد نجم نادى الزمالك الأسبق رئيس اللجنة الفنية بقطاع كرة القدم.

وحرص أمير عزمى مدرب الزمالك، وطارق مصطفى، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لوادى زوم المغربى، على أن يكون وسط الحضور في العزاء لذي أقيم اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وسط حضور عدد من نجوم و رموز كرة القدم.

توفى مجدي السيد نجم نادي الزمالك الأسبق، الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن أسرته.

يذكر أن مجدى السيد، نجم الزمالك السابق فى جيل السبعينات وشغل من قبل منصب رئيس اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة، كما اكتشف العديد من اللاعبين للنادى الأبيض، مثل، حازم إمام ومحمد صبرى ومعتمد جمال و جمال حمزة وعامر صبرى ومعتز اينو وامير عزمى وايمن عبد العزيز وشيكابالا وعمر جابر ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما.
خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور
خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور
خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور
خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

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