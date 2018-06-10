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فن

شاهد.. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من أبو عمر المصرى

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:24 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
عرضت قناة "أون تي في" الحلقة 25 من مسلسل "أبو عمر المصرى"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

العمل مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين فشير، وتم دمجهما معًا ، وتدور أحداثه حول شخصية "فخر"، الذى يتحول من محامٍ يدافع عن الفقراء إلى عضو فى تنظيم إرهابي.

المسلسل بطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة وعارفة عبد الرسول , ومحمد سلام وسيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج أحمد خالد موسى, وإنتاج طارق الجناينى.

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