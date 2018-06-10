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أخبار العالم

ميركل: أوروبا ستتخذ إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:15 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم "الأحد" إن أوروبا ستتخذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، معبرة عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب تأييده للبيان الختامي لمجموعة السبع.

وقالت ميركل في مقابلة مع تلفزيون "إيه.آر.دي" عقب قمة مجموعة السبع في كندا "الانسحاب، إذا جاز التعبير، عبر تويتر هو بالطبع... أمر محزن ومحبط إلى حد ما".

وذكرت أن القمة لا تمثل نهاية للشراكة عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة، غير أنها أكدت مجددا أن أوروبا ربما لن تظل تعتمد على حليفتها وعليها أن تملك ناصية أمرها.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يستعد مثل كندا لاتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

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