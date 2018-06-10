سفر إدارة البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط لتراجونا

تقرر مغادرة الفوج الأول للبعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا 2018 المقرر إقامتها فى إسبانيا يوم الأحد 17 يونيو.



يأتى سفر البعثة من أجل حضور الاجتماعات التمهيدية وإنهاء الإجراءات الخاصة بالبعثة المصرية واستلام المقرات المخصصة للبعثة المصرية.



تتشكل إدارة البعثة من المهندس هشام نصر رئيس البعثة والأستاذ محمود محجوب نائب رئيس البعثة وعادل عبد الدايم المدير المالي للدورة ومن الجهاز الإداري للجنة الأولمبية منى برهام وأمل عبد الوهاب و أسامة صادق وأحمد أسعد وايناس حسين.

