محلل سياسي: الحالة المزاجية لدونالد ترامب ليست جيدة .. فيديو

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتبر الأحداث السياسية كالأحداث الفنية التى تحتاج الانتظار، لذلك عمد إلى ان يكون هناك تطلعات وانتظار كثير من أجل القمة المرتقبة بينه وبين كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية.



وأكد شرقاوي خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز" ان الحالة المزاجية للرئيس الأمريكى ليست على ما يرام وما حدث خلال قمة الدول الصناعية الـ7 بكندا وانسحاب الجانب الامريكى من الاتفاقية أكبر دليل.



وأضاف ان الدليل على ذلك تصريحات ترامب قبل القمة المرتقبة بينه وبين زعيم بيونج يانج والتى مفادها أنه سيعرف خلال دقيقة نية الزعيم الكوري الشمالي وإن لم يكن الاجتماع مثمرا فسوف ينسحب.