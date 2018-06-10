ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محلل سياسي: الحالة المزاجية لدونالد ترامب ليست جيدة .. فيديو

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:38 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتبر الأحداث السياسية كالأحداث الفنية التى تحتاج الانتظار، لذلك عمد إلى ان يكون هناك تطلعات وانتظار كثير من أجل القمة المرتقبة بينه وبين كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية.

وأكد شرقاوي خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز" ان الحالة المزاجية للرئيس الأمريكى ليست على ما يرام وما حدث خلال قمة الدول الصناعية الـ7 بكندا وانسحاب الجانب الامريكى من الاتفاقية أكبر دليل.

وأضاف ان الدليل على ذلك تصريحات ترامب قبل القمة المرتقبة بينه وبين زعيم بيونج يانج والتى مفادها أنه سيعرف خلال دقيقة نية الزعيم الكوري الشمالي وإن لم يكن الاجتماع مثمرا فسوف ينسحب.

ترشيحاتنا

جمال العدل يكشف لغز المشهد المحذوف من نسر الصعيد.. فيديو

نيمارعلي أبواب ريال مدريد بـ 307 ملايين جنيه استرلينى

تحقيقات مع الفيفا في سويسرا حول رشاوي بث المونديال.. فيديو

خبير ضرائب يكشف من سيتحمل ضريبة الفيس بوك وجوجل

استقبال خاص من رئيس الشيشان للنجم محمد صلاح داخل الملعب.. شاهد

مدافع منتخب روسيا يتوعد محمد صلاح بتكرار سيناريو سيرجيو راموس

أحمد موسى: بي إن سبورت ستشوش على مباريات منتخب مصر.. فيديو

حقيقة زواج مي سليم ومحمد الكيلاني

جمال العدل: أختار تولي منصب وزير الثقافة لهذا السبب.. فيديو

منتخب مصر يحصل على 168 مليون جنيه بعد لقاء السعودية بالمونديال

أحمد موسى يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية.. فيديو

مصر ضمن أكثر 10 دول إقبالا على السفر إلى روسيا لحضور المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

شاهد.. تدريبات منتخب إنجلترا استعدادا لمواجهة تونس بالمونديال

أبورجيلة يتلقى العزاء مع أسرة مجدي السيد..فيديو وصور

إفطار جماعي للمصريين مسلمين وأقباط فى ألمانيا.. صور

روشتة غذائية لأصحاب دهون الكبد

فيديو

محلل سياسي: الحالة المزاجية لدونالد ترامب ليست جيدة .. فيديو
جمال العدل: أختار تولي منصب وزير الثقافة لهذا السبب.. فيديو
شاهد .. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من مسلسل أمر واقع
شاهد.. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من أبو عمر المصرى
أحمد موسى: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا تعكس تطور العلاقات إيجابيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟