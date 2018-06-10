ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب وزير المالية: هناك اهتمام بفكرة الإنفاق العام على المشروعات التعليمية

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:28 م
صدى البلد
ياسمين بدوي - مريم صليب - عمرو السيد
أكد محمد معيط نائب وزير المالية، أن توجه الدولة نحو بناء الانسان يتسق مع توجه الإنفاق العام على المشروعات التعليمية، مشيرًا الى أن هذا التوجه يرتبط أيضا بتشجيع القطاع الخاص على الدخول كشريك أساسي مع الحكومة المصرية في مشروعات بناء المدارس وعلى رأسها مدارس التعليم الفني.

وأضاف معيط أن وزارة المالية تعمل حاليا على أربعة محاور تهدف إلى تشجيع الاستثمار في التعليم الفني ، والذي يؤسس لإعداد أيد عاملة جاهزة لسوق العمل.

وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في قانون الاستثمار الجديد ، والذي نص على تقديم تحفيزات خاصة للمشروعات التعليمية ، وهناك محور ثان خاص بتحديد خصم تصل نسبته إلى 10% في الاستثمار المرتبط بالتدريب المهني ، أما المحور الثالث يخص الإنفاق في مجالات التعليم المهني وخاصة الموجه في دعم سياسة الدولة وهو معفى تماما من الضريبة.

وأوضح أن المحور الرابع يرتبط بالمشروعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة ، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وكيفية دمج طلاب التعليم الفني في هذه المشروعات.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية.. فيديو

برتقالي منحرف.. لوجو المتحف الكبير حديث السوشيال ميديا.. حواس: شعار مودرن

روجينا تكشف تفاصيل انفصالها وعودتها لـ الفنان أشرف زكى.. فيديو

مؤمن زكريا يوجه رسالة نارية لهيكتور كوبر

منتخب مصر يحصل على 168 مليون جنيه بعد لقاء السعودية بالمونديال

علامات ليلة القدر .. الطقس يكون معتدلا ليس باردا ولا حارا

شاهد .. 10 تصريحات مهمة خلال لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

رئيس الشيشان: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. فيديو

مذيع التلفزيون المصري جورج رشاد يغادر العمليات بعد حادث خطير بسيارته

شاهد .. مدافع منتخب بولندا ينقذ صحفية من الموت

جارديان: الحضري قاهر الزمن يطمح في كسر الأرقام القياسية

خبير مائي: نتيجة قسم أبي أحمد هي المحك في أزمة سد النهضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

شاهد.. تدريبات منتخب إنجلترا استعدادا لمواجهة تونس بالمونديال

أبورجيلة يتلقى العزاء مع أسرة مجدي السيد..فيديو وصور

إفطار جماعي للمصريين مسلمين وأقباط فى ألمانيا.. صور

روشتة غذائية لأصحاب دهون الكبد

فيديو

محلل سياسي: الحالة المزاجية لدونالد ترامب ليست جيدة .. فيديو
جمال العدل: أختار تولي منصب وزير الثقافة لهذا السبب.. فيديو
شاهد .. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من مسلسل أمر واقع
شاهد.. الحلقة 25 الخامسة والعشرون من أبو عمر المصرى
أحمد موسى: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا تعكس تطور العلاقات إيجابيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟