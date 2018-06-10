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رياضة

ديلي ميل: مصر إلى المركز الثاني في المونديال

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:35 م
محمد صلاح وتريزيجيه
محمد صلاح وتريزيجيه
يسري غازي
نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية تقريرا مطولا شمل تقييم المنتخبات الـ 32 المشاركة فى نهائيات مونديال روسيا المقرر انطلاقها يوم الخميس القادم على مدار شهر كامل.

وألقت الصحيفة البريطانية نظرة على فرص نجاح منتخب مصر الوطنى في بطولة هذا الصيف في روسيا وقامت بتشبيه الفراعنة الكبار بفريق أتليتكو مدريد الإسبانى فى طريقة اللعب الخاصة به تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وذكرت ان منتخب الفراعنة الكبار يستطيع بلوغ دور الـ 16 فى المركز الثانى عبر محاولات لاعبيه خنق منتخبي أوروجواي وروسيا في المباراتين المقرر إقامتهما يومى 15 و19 يونيو ثم الذهاب يوم 25 من الشهر ذاته لتحقيق الفوز على شقيقه المنتخب السعودي.

ووصفت الصحيفة محمد صلاح بالرجل البارز الذى نجح فى العودة بمنتخب بلاده إلى أول كأس عالم منذ 28 عاما وأطلقت عليه لقب الأسطورة مشيرة إلى أن اللاعب محمود إبراهيم حسن تريزيجيه يمكنه صنع الفارق إلى جوار صلاح فى نهائيات المونديال.

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