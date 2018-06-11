900 ألف نسبة مشاهدة برومو فيلم كارما

حقق البرومو الرسمى لفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف نسبة 900 الف مشاهدة عبر اليوتيوب وهو العمل الذى يعود به خالد يوسف بعد غياب طويل عن السينما.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي حيث يناقش الفيلم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك من خلال قصة شاب مسلم يتعلق بحب فتاة مسيحية ويتزوج منها؛ بالرغم من اعتراض الجميع على تلك الزيجة، وعلى جهة أخرى تورط أحد رجال الأعمال في قضية فساد كبيرة بالدولة.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من عمرو سعد وغادة عبد الرازق وماجد المصرى وخالد الصاوى وتاليف واخراج خالد يوسف.

