شاهد .. أمير كرارة وأشقاؤه فى العرض الخاص لـ حرب كرموز

شهد العرض الخاص لفيلم حرب كرموز الذي اقيم امس بأحد دور العرض حضور أمير كرارة وشقيقيه أحمد ورامى.



وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم حرب كرموز وعلى رأسهم أمير كرارة ومصطفى خاطر وروجينا وإيمان العاصي وشريف منير وشيكو ومحمد على والمنتج محمد السبكى وندى السبكي.



فيلم حرب كرموز بطولة امير كرارة ومحمود حميدة وروجينا وايمان العاصى ومصطفى خاطر ومحمود حجازى وغادة عبد الرازق واخراج بيتر ميمى وإنتاج محمد السبكى.