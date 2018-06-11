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محافظ الدقهلية : عضوية مجانية لأسر الشهداء بمركز شباب استاد المنصورة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:05 ص
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : عضويه مجانيه لأسر الشهداء بمركز شباب استاد
همت الحسينى
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأحد، عن مبادرة لمنح عضوية مجانية لأسر الشهداء أبناء الدقهلية بنادي الحوار، ومركز شباب استاد المنصورة، تقديرًا وعرفانًا لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم في الحفاظ على أمن وأمان الوطن والمواطنين.

وأوضح الشعراوي، أن المبادرة تم اطلاقها بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ورؤساء مجالس إدارات نادى الحوار ومركز شباب الاستاد بالمنصورة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لرؤساء واعضاء ومجالس إدارات الأندية المشار اليها على استجابتهم الفورية لتنفيذ تلك المبادرة الهادفة الى التأكيد الدائم والمستمر على ان الدولة بكامل اجهزتها ترعى وتساند وتدعم جميع مطالب واحتياجات أسر الشهداء.

وأضاف المحافظ ان مصر لن تنسى شهداءها الابرار الذين بذلو كل غال ونفيس وقدموا أرواحهم فداء فى الدفاع عن ارض الوطن والتصدى الحاسم والحازم للقضاء على الارهاب الاسود مؤكدا ان مصر قريبا تحتفل بدحر الإرهاب الغاشم والقضاء عليه نهائيا بمساندة شعب مصر العظيم لقواته المسلحة وشرطته فى حربهما ضد الارهاب الاسود.

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