قبل أيام من القمة الأمريكية الكورية .. مخاوف من فشل المحادثات الدبلوماسية بين ترامب وكيم جونج أون .. ومحللون : واشنطن ستلجأ إلى الحل العسكري

- سنغافورة تستضيف لقاء ترامب وكيم جونج أون يوم الثلاثاء المقبل

- خبراء : الفشل هو الأقرب في ظل وجهات النظر المتباعدة

- فشل المحادثات الدبلوماسية يزيد من فرص الصراع العسكري بين القوتين





تستضيف سنغافورة يوم الثلاثاء المقبل القمة التاريخية المرتقبة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفي الوقت الذي يترقبها الكثيرون بتفاؤل حول إمكانية نجاح القمة في التوصل لحل بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، يرى محللون أن الفشل أقرب ويهدد تلك القمة فهي الاختبار الحقيقي للدبلوماسية بين البلدين وإذا فشلت سيكون العمل العسكري هو الحل الذي قد تلجأ إليه إحدى القوتين.



وبحسب شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، فإن خبراء استراتيجيين أكدوا أن فشل المحادثات الدبلوماسية التي يترقبها كثيرون بين ترامب وكيم جونج أون في التوصل إلى اتفاقية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية قد يعزز رغبة واشنطن في القيام بعمل عسكري.



وعقب عام صاخب من المشاحنات الحادة بين الزعيمين وصلت إلى الإهانة في بعض الأحيان بسبب تمسك بيونج يانج بصواريخها وتجاربها النووية، تستضيف سنغافورة في 12 يونيو الجاري اجتماعا يعتبره الكثيرون فترة من الراحة مرحب بها من قبل الزعيمين عقب المشادات والتوترات المتصاعدة، مشيرين إلى المخااطر التي قد تواجهها واشنطن اذ لم تحرز تقدما للحد من قدرات كوريا النووية.



ويقول أليسون إيفانس الخبير الاستراتيجي في الشئون والمخاطر الآسيوية بمعهد "أي اتش اس" للمعلومات البريطاني، إنه إذا فشلت القمة الأمريكية الكورية في التوصل إلى اتفاقية حقيقية فإن فرص الحرب والعمل العسكري بين البلدين تتزايد وستتجاوز مستوياتها السابقة بسبب فشل دبلوماسي آخر، خاصة وأن تلك المحادثات تنعقد في ظل اختلاف واضح بين واشنطن وبيونج يانج حول ما يعنيع مفهوم "نزع السلاح النووي".



وذكر بروس جونس نائب رئيس مركز بروكنجز للأبحاث ومدير برنامج السياسة الخارجية بالمركز، أن " قضية السلام عامة هي أكبر اختبار لنجاح الحلول الدبلوماسية"، موضحا أن فشل المحادثات الدبلوماسية لا يعني فقط فشل عملية السلام المحددة بين كوريا وأمريكا، بل أن هذا يعني فشل استراتيجية الدولة الدبلوماسية بوجه عام، مضيفا أنه عندما سيشعر القادة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية لا مجال لها سيكون منطق العمل العسكري هو الأقرب بكل تأكيد.



وأضاف جونس أن فرص نجاح القمة تبدو ضعيفة بالنسبة له، مؤكدا أن فشل القمة سيقلص كثيرا من خيار الحل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية ويجعله ضعيفا جدا، بل أنه يضعنا مباشرة على أول طريق الصراع العسكري بين القوتين.



وكان جون بواتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال أكثر من مرة إنه لا يجب تقديم ضمانات لمزايا ستمنح إلى كوريا الشمالية حتى تُفكك بيونج يانج برنامجها النووي بشكل كامل وبالدليل، وحذر من قبل من القيام بـ"عمليات وقائية"، وأوضحت الشبكة أنه يفضل التعامل عسكريا مع كوريا.



وفي نفس السياق أشار فيكتور تشا استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون إلى أن فشل القمة يقرب العالم بشدة من "الحرب العسكرية" لأنه بهذا الفشل ستترك واشنطن وبيونج يانج الخيار الدبلوماسي جانبا، مضيفا أن الرغبة في الحل الدبلوماسي لدى كيم جونج أون أكبر من نظيرتها لدى ترامب، حيث تتحدث واشنطن أكثر من أي وقت مضى عن الضربات العسكرية.



وأوضح تشا أن إدارة ترامب قضت معظم وقتها في إيجاد أوراق ضغط على كوريا الشمالية والتهديد بالخيارات العسكرية في أكثر من مرة بدلا من أن تجد استراتيجية جديدة لنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية، أو حتى التفكير في السعر الذي يمكن دفعه لكيم جونج أون مقابل تخليه عن تلك التجارب واتباع الحل الدبلوماسي.



وكانت كوريا شمالية قد أعلنت في مايو الماضي، تفكيك موقع للتجارب النووية يبدأ بتفجير كل الأنفاق الموجودة فى الموقع، موضحة أنه تم إغلاق مداخل الأنفاق بشكل كامل، وتفكيك المرافق الأرضية مثل مرافق المراقبة والمختبرات، وذلك في تحول واضح في سياسة بيونج يانج قبل لقاء كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.