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الإثنين 11 يونيو 2018 - 55 : 09 ص
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فن
انتهاء تصوير مسلسل طايع
الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:01 ص
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أحمد إبراهيم
انتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير مسلسل "طايع" الذى يقوم ببطولته عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وذلك بعد استمرار التصوير على مدار 100 يوم.
"طايع" بطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، وعمرو عبدالجليل، وسهير المرشدي، ويضم مجموعة من الوجوه الشابة أمثال مها نصار، ومي الغيطي، وأحمد داش، والمسلسل من تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.
وتدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.
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