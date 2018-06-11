5 أفلام تتنافس على عيدية "الفطر السينمائي".. أمير كرارة يتفوق على محمد عادل إمام عبر يوتيوب.. وياسمين عبد العزيز تتذيل قائمة المشاهدات

-خالد يوسف يحقق 900 ألف مشاهدة ببرومو "كارما"

-قلب أمه ياتى فى المركز قبل الأخير بنسبة 400 ألف مشاهدة



منافسة شرسة تشهدها بروموهات أفلام عيد الفطر حيث تتنافس على نسب المشاهدة عبر اليوتيوب وهو ما يعكس أيضا شكل المنافسة فى عيد الفطر.



"صدى البلد" يرصد نسب مشاهدة بروموهات افلام العيد الخمسة الذين تم الإعلان عن عرضهم فى عيد الفطر وخوض المنافسة القوية.



حرب كرموز :

حقق البرومو الرسمى لفيلم "حرب كرموز" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وغادة عبد الرازق 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب ليحتل المركز الاول.



الفيلم تدور أحداثه حول ضابط في الشرطة المصرية يدعى الجنرال يوسف المصري، ويسكن فى حي «كرموز» بالإسكندرية، وتعود أحداث الفيلم لفترة حكم الملك فاروق ما قبل ثورة 1952 في وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويدخل يوسف المصري فى معارك ويحاول إنقاذ فتاة من تعرضها للاغتصاب.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من مصطفى خاطر ومحمود حميدة والعالمى بويكا وفتحى عبد الوهاب وتاليف محمد السبكى وبيتر ميمى واخراج بيتر ميمى.



ليلة هنا وسرور:

يقترب برومو فيلم "ليلة هنا وسرور" الذى يقوم ببطولته محمد عادل امام الى المليون مشاهدة عبر يوتيوب ليحتل المركز الثانى.



وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد ثروت وياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى واحمد صلاح السعدنى وتاليف كريم يوسف ومصطفى صقر واخراج حسين المنباوى.



كارما :

حقق البرومو الرسمى لفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف نسبة 900 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب وهو العمل الذى يعود به خالد يوسف بعد غياب طويل عن السينما ليحتل بذلك المركز الثالث.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي حيث يناقش الفيلم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك من خلال قصة شاب مسلم يتعلق بحب فتاة مسيحية ويتزوج منها؛ بالرغم من اعتراض الجميع على تلك الزيجة، وعلى جهة أخرى تورط أحد رجال الأعمال في قضية فساد كبيرة بالدولة.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من عمرو سعد وغادة عبد الرازق وماجد المصرى وخالد الصاوى وتاليف واخراج خالد يوسف.



قلب أمه :

حقق البرومو الرسمى لفيلم "قلب امه" الذى يقوم ببطولته الثنائى شيكو وهشام ماجد 400 ألف مشاهدة عبر اليوتيوب ليحتل المركز قبل الأخير.



وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس)؛ فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كريم فهمى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت واحمد سلطان وتأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.





حقق البرومو الرسمى لفيلم "أبلة طمطم" الذى تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز نسبة مشاهدة 22 الف عبر اليوتيوب ليأتى فى ذيل القائمة.



وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون انهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".



ويشارك فى بطولة الفيلم كل من ياسمين عبد العزيز وبيومى فؤاد ومصطفى ابو سريع وحمدى الميرغنى وتأليف ايمن وتار واخراج على ادريس.