قبيل انتخابات اللجان العامة .. سهولة السيطرة عليها لقلة أعداد المرشحين .. ووزارة القوى العاملة تبذل مجهودا خرافيا لسير العملية بشكل لائق

خالد الفقي: انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة في موعدها

عادل رجب: الانتخابات العمالية تسير بشكل جيد

جمال عبد الناصر: انتخابات النقابات العامة تحظى بقدر كبير من التنظيم

مجدي البدوي: لا يوجد مقارنة بين عدد انتخابات اللجان النقابية والعامة



تبدأ اليوم إجراءات فتح باب الترشح إلى انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة وذلك في مديريات وزارة القوى العاملة بجميع انحاء الجمهورية، وتتكون الانتخابات من 27 نقابة عامة لكل منها 21 عضوا، وتأتي اللجان العامة بإجمالي مرشحين يتراوح بين 5 آلاف مرشح، مما ينتج عنه السيطرة على تنظيم الحركة الانتخابية وتفادي الوقوع في الخطأ مرة أخرى.



قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إن انتخابات مجالس ادارة النقابات العامة، ستجري في موعدها المحدد دون تأخير.



وأكد الفقي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الانتخابات تقوم في 27 نقابة عامة بها 21 عضوا مضيفًا: "أن من السهل السيطرة عليها لقلة عدد المرشحين لها".



وذكر رئيس النقابة العامة، أن وزارة القوى العاملة تبذل مجهودا كبيرا من مرحلة توفيق الأوضاع حتى الآن ولا ننكر دورها، مشيرا الي انه يتمني عدم تكرر سوء التنظيم في المرحلة السابقة.



وفي سياق متصل، قال عادل رجب، رئيس النقابة العامة للبترول، إن انتخابات اللجان النقابية العمالية تمت بشكل جيد، مضيفا أن وزارة القوى العاملة عليها عبء كبير، خاصة أن الانتخابات العمالية لم تجر منذ 12 عامًا.



وأكد رجب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، القادمة ستشهد قدرا عاليا من التنظيم والتنسيق من قبل الجانبين الوزارة والأعضاء المقدمين.



ولفت إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم للنقابة العامة، بالنسبة للفائزين من اللجان النقابية، هو إحضار ما يثبت الفوز في مرحلة اللجان النقابية، مشيرا إلى أن المرشحين لأول مرة يقدموا أوراقهم كاملة طبقا لما أقرته وزارة القوى العاملة.



وأوضح أن الوضع يختلف في التنظيم لأنه يقوم في 27 نقابة عامة وكل نقابة بها 21 عضوا، مضيفا أن إجمالي الأعداد يتراوح بين 5 آلاف مرشح على مستوى الجمهورية.



ومن جانبة، قال جمال عبد الناصر أمين، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، إن انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة القادمة، تأتي في إطار تنظيمي كبير، مشيرًا إلي قلة عدد الأعضاء حيث يصل لـ 5 آلاف علي مستوي الجمهورية.



وأكد "أمين" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الوضع يختلف عن المرحلة السابقة للجان النقابية ذات الأعداد الكبيرة، مضيفا أن الانتخابات القادمة للنقابة العامة ستجري فى 27 نقابة فقط.



وذكر رئيس النقابة العامة أن الأوراق المقدمة الخاصة بالنقابة العامة هي نفسها التي قدّمت للمرحلة الأولى السابقة، بالإضافة إلي شهادة اعتماد النجاح من المرحلة الأولى من القوى العاملة.



مضيفًا أن المرشحين الجدد يأتون بالأوراق كاملة من فيش جنائي واختبار السموم وغيرها من الأوراق المعتمدة التي أقرتها الوزارة.



وفي ذات الإطار، قال، مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والنشر، إن غدا تفتح أبواب الترشح إلى انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة، مضيفا ان التقديم يتم في مديريات القوى العاملة بجميع أنحاء الجمهورية.



وأكد، البدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن لا يوجد نسبة وتناسب بين أعداد المرشحين في المرحلة الأولى الخاصة بانتخابات اللجان النقابية وبين انتخابات اللجان العامة نهائيا لضخامة العدد في المرحلة الأولى، مضيفًا أنها تجري في 27 نقابة ولكل نقابة 21 عضوا.



وذكر، رئيس النقابة العامة، أن وزارة القوى العاملة تبذل مجهودا كبيرا جدا في الانتخابات العمالية التي غابت عن الأنظار منذ 2006 مشيرًا إلى أن الحركة الانتخابية تسير بسهولة ويسر.



يذكر أن إجراءات انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة تسير وفق الجدول الانتخابي المعدل من وزارة القوى العاملة وتفتح أبواب الترشح يوم الاثنين القادم الموافق 11 من يونيو، في جميع مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية.