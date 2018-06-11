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حيلة عجيبة تجعل أسنانك ساطعة فى العيد وتقضي على الآلآم

الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:06 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قد يبدو غريبًا استخدام الفحم المنشط أو الكربون المنشط ، لتبييض الأسنان أمر غريب.

كشف موقع healthy عن كيفية استخدام الفحم للأسنان.
1. رطب فرشاة الأسنان الخاصة بك وتغمر الفرشاة في مسحوق الفحم.
2. فرشاة الأسنان كما تفعل عادة.
يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية إلى مسحوق الفحم الخاص بك مثل زيت القرنفل وزيت النعناع و 4 لصوص وزيت القرفة. هذا سيضيف إلى خصائصه المفيدة ، ينشط التنفس ، يقتل البكتيريا ويمنع التسوس ملاحظة: يجب عليك استخدام الفحم المنشط ، حيث تم تنقية هذا النوع من الفحم .
مكونات:
1-1 / 2 ملعقة كبيرة ماء
1/2 ملعقة شاي مسحوق الفحم المنشط
زيت القرنفل ، زيت النعناع ، زيت القرفة أو 4 لصوص زيت
الاتجاهات:
1. الجمع بين 1 / 2-1 ملعقة كبيرة من الماء و 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم المنشط.
2. إضافة بضع قطرات من الزيت العطري (المذكورة أعلاه).
3. حفيف الخليط في فمك لمدة 15-30 ثانية. ثم امسكها في مقدمة أسنانك لمدة 3 دقائق.
4. شطف جيدا.
ملاحظة:
إذا لم تتمكن من صنع مسحوق الأسنان الفحم المنشط الخاص بك ، يمكنك شراء كبسولات الفحم وتفريغها للمسحوق أو شراء مسحوق الفحم الغذاء الصف.

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