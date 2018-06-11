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برلمان

حاتم باشات : حصة مصر 5% من مياه النيل

الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:00 ص
حاتم باشات
حاتم باشات
عبدالله خالد
قال اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبو أحمد لمصر جاءت في التوقيت المناسب وجاءت لتقوية العلاقات مع الجانب المصري وللوصول إلى نقطة تلاقي في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن التصريحات جاءت مبشرة ومطمئنة.

وأضاف "باشات" في تصريحات لـ "صدى البلد" أننا نتمنى أن يكون هناك أمر واقع وملموس على أرض الواقع في المشاورات بشأن أزمة سد النهضة، وألا يكون كل الأمر مجرد تصريحات، قائلًا إن هناك الكثير من التصريحات من الجانب الأثيوبي والسوداني بعدم المساس بحصة مصر، مؤكدًا على أن السودان وأثيوبيا واثقين أنه لايمكن التنازل أو المساس عن أي قطرة من حق مصر في النيل،وأنه لا يوجد أزمة تمر بمصر إلا وتنتصر فيها بالنهاية، خصوصًا في ظل علاقاتها القوية بالدول المجاورة.

وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن إنشاء الصندوق الثلاثي وإنشاء منطقة صناعية مصرية في أثيوبيا يدل أن هناك نية للتعاون والتنمية في أثيوبيا، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى التنمية المشتركة في جميع المجالات، موضحًا أهمية استغلال المياه الهاطلة في حوض النيل، مشيرًا إلى أن هناك 1660 مليار متر مكعب مياه هاطلة على دول حوض النيل، وإن نصيب مصر منها 55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 5% من كمية المياه الهاطلة على دول حوض النيل.

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