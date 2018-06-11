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أخبار العالم

الأمير خالد بن سلمان يعلق على قمة مكة من أجل الأردن

الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:02 ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
شريف سيد
أكد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان على دعم بلاده المتواصل للأردن في أزمته الحالية، متمنيا أن يديم نعمة الاستقرار والرخاء لأراضيه.

وقال الأمير السعودي في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "جسدت قمة مكة التي دعا لها مولاي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، للوقوف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما نتج عنها من تقديم دعم بقيمة ٢,٥ مليار دولار، معاني الأخوة، والعمل العربي المشترك، الذي يصبو الى تحقيق استقرار ورخاء وتقدم دول وشعوب المنطقة".

وأضاف: "أسأل الله ان يحفظ الأردن الشقيق، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادته الكريمة، وتقف المملكة بقيادتها الحكيمة دوما الى جانب أشقائها العرب صفًا واحدًا، في سبيل كل ما من شأنه تحقيق ودعم أمن وازدهار واستقرار دولنا".

وأكد أن "قمة مكة تأتي تأكيدًا لسياسة المملكة الثابتة تجاه أشقائها، وكذلك إيمانًا منها بأهمية الوقوف صفًا واحدا لدعم التنمية ومساندة الأشقاء في مواجهة قوى الشر التي تسعى لجر المنطقة للفوضى والدمار. هذه سياسة المملكة التي تؤمن بالعمل والتنمية من أجل الشعوب وهذا مبدأها".

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