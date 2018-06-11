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أخبار البلد

رسالة مؤثرة من الأمير خالد لشقيقه ولي العهد محمد بن سلمان

الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:02 ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان
الديب أبوعلى
جدد الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين بالولايات المتحدة الامريكية البيعة لشقيقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وذلك بمناسبة مرور عام على مبايعته وليا للعهد.

وكتب الأمير خالد بن سلمان علي صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي #ولي_العهد بيعة راسخة ثابتة لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلًا وانجازًا رفعة للوطن وعزًّا للمواطن، قائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءًا #ذكرى_بيعة_ولي_العهد".

يأتي ذلك تفاعلا مع تجديد أبناء المملكة العربية السعودية البيعة لولي العهد.

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