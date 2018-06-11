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أخبار العالم

إصابة 9 أشخاص في انفجار خط للغاز بجنوب غرب الصين

الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:36 ص
إصابة 9 اشخاص في
إصابة 9 اشخاص في انفجار خط للغاز بجنوب غرب الصين
رويترز
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاثنين إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار خط لأنابيب الغاز في ساعة متأخرة من مساء الأحد في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين.

وقالت شينخوا إن الانفجار وقع في خط أنابيب مملوك لشركة بتروتشاينا قرب شاتسي في إقليم قويتشو، ولم ترد أنباء عن وفاة أحد.

وهذا الطريق امتداد محلي لخط للغاز بين ميانمار والصين.

وقالت شينخوا إنه بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 11.20 مساء (1620 بتوقيت جرينتش) أغلقت أنظمة التحكم الآلي خط الأنابيب. وتم إخماد الحريق في الساعة 2.30 صباح الاثنين.

وقال التقرير إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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