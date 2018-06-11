صحيفة إماراتية: تركيا وإيران يتعمدان تعطيش الشعب العراقي

سلطت صحيفة الخليج الإماراتية الضوء على محاولات تركيا لتعطيش الشعب العراقي عبر بناء عدد من السدود على نهر دجلة، حيث تقوم أنقرة بتعبئة سد «أليسو» على نهر دجلة، الأمر الذي يتسبب بحرمان العراق من 11 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها تركيا بمثل هذه الأفعال فقد فعلت ذلك العام 1989 عندما بدأت ببناء 22 سدًا على نهري الفرات ودجلة، أكبرها «سد أتاتورك» كجزء من مشروع الغاب بسعة 48 مليار متر مكعب، يومها أصاب الجفاف مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا، وأنشئ السد، وامتلأ ولم يفعل البلدان شيئًا.



وأضافت الصحيفة أن نهر دجلة تحول إلى ما يشبه الساقية حيث يمكن عبور بعض الأماكن فيه على الأقدام، ما يعني أن هناك كارثة زراعية وإنسانية تقترب من العراق خصوصًا أن إيران من جانبها عمدت إلى قطع مياه نهر «الزاب الصغير» عن محافظة السليمانية في الشمال، ما تسبب بأزمة في توفير مياه الشرب.



وتابعت أن تركيا وإيران تتصرفان بما يتناقض والقوانين الدولية التي تحدد وسائل الاستفادة من الأنهار العابرة للدول، جراء عجز عربي عن المواجهة، وعدم وجود خطط عربية جماعية، أو استراتيجية موحدة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي، خصوصًا أن معظم مصادر المياه العربية تنبع من خارج منطقتنا.

