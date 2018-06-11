ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة إماراتية: تركيا وإيران يتعمدان تعطيش الشعب العراقي

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:14 ص
جفاف نهر دجلة
جفاف نهر دجلة
شريف سيد
سلطت صحيفة الخليج الإماراتية الضوء على محاولات تركيا لتعطيش الشعب العراقي عبر بناء عدد من السدود على نهر دجلة، حيث تقوم أنقرة بتعبئة سد «أليسو» على نهر دجلة، الأمر الذي يتسبب بحرمان العراق من 11 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها تركيا بمثل هذه الأفعال فقد فعلت ذلك العام 1989 عندما بدأت ببناء 22 سدًا على نهري الفرات ودجلة، أكبرها «سد أتاتورك» كجزء من مشروع الغاب بسعة 48 مليار متر مكعب، يومها أصاب الجفاف مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا، وأنشئ السد، وامتلأ ولم يفعل البلدان شيئًا.

وأضافت الصحيفة أن نهر دجلة تحول إلى ما يشبه الساقية حيث يمكن عبور بعض الأماكن فيه على الأقدام، ما يعني أن هناك كارثة زراعية وإنسانية تقترب من العراق خصوصًا أن إيران من جانبها عمدت إلى قطع مياه نهر «الزاب الصغير» عن محافظة السليمانية في الشمال، ما تسبب بأزمة في توفير مياه الشرب.

وتابعت أن تركيا وإيران تتصرفان بما يتناقض والقوانين الدولية التي تحدد وسائل الاستفادة من الأنهار العابرة للدول، جراء عجز عربي عن المواجهة، وعدم وجود خطط عربية جماعية، أو استراتيجية موحدة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي، خصوصًا أن معظم مصادر المياه العربية تنبع من خارج منطقتنا.

ترشيحاتنا

شاهد .. صورة نادرة للملك عبد العزيز ومؤسس الأردن

كارثة.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت ستصاب بالجلطة خلال شهر

5 نصائح طبيعية لتحريك الأمعاء

وزراء السعودية يجددون البيعة لـ محمد بن سلمان

انتهاء تصوير مسلسل طايع

مقتل 4 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع القوات بالعريش

أمين الفتوى يكشف عن أمر يجعلك تفوز بمحبة الله تعالى .. فيديو

القحطاني: نظام الحمدين معلوم خساسته في التعامل مع الأردن

حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور

أستاذ بالأزهر: بعض السيدات منقوعات في النكد.. فيديو

10 سيارات إطفاء تهرع للسيطرة على حريق كنيسة شبرا الخيمة..فيديو

السيطرة على حريق كنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة ولا خسائر بشرية..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تتألق بالأخضر فى أحدث جلسة تصوير .. صور

السعوديون يحتفلون بمحمد بن سلمان بعد مرور عام على ولاية العهد

نجوم الفن يحتفلون بعرض حرب كرموز .. صور

خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

شاهد.. تدريبات منتخب إنجلترا استعدادا لمواجهة تونس بالمونديال

فيديو

22 ألف مشاهدة لبرومو فيلم آبلة طمطم
5 أفلام تتنافس على عيدية "الفطر السينمائي".. أمير كرارة يتفوق على محمد عادل إمام عبر يوتيوب.. وياسمين عبد العزيز تتذيل قائمة المشاهدات
900 ألف نسبة مشاهدة برومو فيلم كارما
برومو فيلم ليلة هنا وسرور يقترب من المليون مشاهدة
برومو فيلم قلب أمه يحقق 400 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟