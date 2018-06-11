رسالة من أحمد مرتضى لجماهير الكرة المصرية

حرص أحمد مرتضى منصور على دعم لاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني والشد من أزرهم قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الفراعنة بأوروجواي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مباريات منتخبنا بنهائيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر انطلاقها الخميس.



وكتب أحمد مرتضى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "عندنا أجمد 23 لاعبا في العالم وأفضل جهاز فني كفاية إنهم بيمثلوا مصر معاهم إن شاء الله للنهاية وسواء كسبوا أو خسروا رجالة #شجع_مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬".



ووصلت بعثة منتخب مصر للعاصمة الشيشانية جروزني ظهر أمس الأحد استعدادا للمشاركة بنهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى والتي تضم بجانب مصر روسيا البلد المضيف والسعودية وأوروجواي.

