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الجيش الليبي: تحرير مدينة درنة بالكامل خلال ساعات

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:47 ص
الجيش الليبي: تحرير
الجيش الليبي: تحرير مدينة درنة بالكامل خلال ساعات
أ ش أ
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الساعات القادمة ستشهد إعلان تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.

وقال المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث " - إن قوات الجيش تعمل على تطهير آخر جيوب الإرهابيين وسط المدينة، وأن المعركة شارفت على الانتهاء مع مواجهة كبار قادة تنظيم القاعدة.

كان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق السيطرة على 75% من المدينة ودخوله الأحياء الشرقية لها والسيطرة على أجزاء منها، وذلك بعد السيطرة على كل منافذ المدينة.

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