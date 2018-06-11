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مقتل وإصابة 12 شخصا في هجوم غربي كركوك

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:46 ص
مقتل وإصابة 12 شخصا
مقتل وإصابة 12 شخصا في هجوم غربي كركوك
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في هجوم عقبه تفجير جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" ـ " إن مجموعة إرهابية هاجمت نقطة تفتيش تابعة للحشد العشائري قرب قرية قرة تبة التابعة لناحية يايجي ٢٥ كم جنوب غربي كركوك" ، موضحا انه بعد ذلك انفجرت عبوة ناسفة استهدفت المسعفين ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة عشرة غالبيتهم من المدنيين.

وأضاف المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من الشرطة الاتحادية طوقت موقع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى كركوك للعلاج.

يذكر أن محافظة كركوك الواقعة علي بعد ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد، تعد من المناطق المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.

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