"تيلستار 18" .. أحدث نسخة للكرة الرسمية لمونديال 2018

أطلقت شركة أديداس اسم "تيلستار 18" على كرة القدم الرسمية، التي صممتها لبطولة كأس العالم 2018، والتي تحتضنها روسيا في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.



وتعد "تيلستار 18" مزيجا من زمن كرة القدم الجميل مع الحديث في آن واحد ، حيث استوحت شركة اديداس فكرة تطوير كرة القدم لهذه النسخة الحديثة من عمر المونديال ، من ذكريات لا تنسى من نهائيات مونديال نسخة 1970، والتي شهدت تألق مجموعة من أعظم الأساطير أمثال بيليه وجيرد مولر وجياسينتو فاكيتي ، وذلك من خلال تصميم جديد حرصت خلاله الشركة على الإبقاء على النموذج الأصلي لشكل الكرة ، مع استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في خطوة مذهلة تمثل محاكاة من أعماق التاريخ.



وبعد 50 عاما تقريبا، ابتكرت شركة اديداس شكلا جديدا تماما عند تصميم كرة المونديال في نسخته الحديثة ، مستوحاه من التكنولوجيا العالمية والعناصر المستدامة مثل مواد التغليف المعاد تدويرها ، إلى جانب استخدام شفرة تقنية التواصل قريب المدى، والتي تمكن من التفاعل مع الكرة باستخدام الهاتف الذكي.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استخدام أول كرة قدم موحدة ومعتمدة لبطولات كأس العالم عقب الخلاف الشهير الذي حدث في نهائي كأس العالم لكرة القدم 1930 مباشرة ، عندما لعب مباراة الدور النهائي بكرتين نتيجة خلاف بين الفريقين .



وفي عام 1962، تم اختيار أديداس كمصنع رئيسي لتصميم كرات كأس العالم..وابتكرت شركة اديداس أول كرة قدم رسمية لمونديال العالم في عام 1970.



وكانت كرة القدم في البداية تصنع بالكامل من جلد الحيوانات إلا أن اللاعبين عانوا وقتها من الثقل وبعض المشاكل الأخرى ، وحرصت بعد ذلك شركة اديداس على تطوير الكرة مع البطولات المتلاحقة حتى أصبحت أقل وزن وأكثر دقة وسرعة ، خاصة مع اقتراح الفيفا لعمل مواصفات خاصة للكرة المستخدمة.



وابتكرت شركة أديداس في نسختي كأس العالم 1974 ، و 1978 كرة قدم ذات مواصفات متميزة أطلقت عليها اسم الـ"تانجو" ، إلي أن جاء مونديال العالم 1982، وأعلنت الشركة الألمانية عن أول كرة لكأس العالم اصطناعية بالكامل وأول كرة يتم خياطتها باليد، أطلقت عليها اسم "أزاتيكا" .



وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 1990 تم كشف الستار عن كرة قدم حديثة تماما عن سابقتها تحت مسمى "إيترسكو يونيكو" ..وشهد مونديال العالم عام 1994 تطورا كبيرا في شكل كرة القدم عندما ابتكرت شركة اديداس كرة ذات مواصفات مذهلة أطلقت عليها أسم "كويسترا" ..وفي مونديال العالم لكرة القدم 1998، أعلنت أديداس عن كرة تريكلور، وهي أول كرة تميزت بتعدد الألوان .

ولم تتوقف ابتكارات شركة أديداس عند هذا الحد، بل قامت بتصميم أول كرة قدم ذات شكل ثلاثي في بطولة كأس العالم 2002 أطلقت عليها اسم فيفرنوفا، قبل أن تصمم كرة تيمجايست ببطولة كأس العالم 2006.



وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 أعلنت أديداس عن كرة أديداس جابولاني، والتي انتقدها الكثير من لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة في ذلك الوقت وخصوصا حراس المرمى، حيث اشتكوا من صعوبة توقع مسار حركتها للتمكن من صدها.



وفي النسخة الماضية من بطولة كأس العالم - في عام 2014 - أعلنت شركة أديداس الرياضية بألمانيا عن كرة "برازوكا" وهي أول كرة لبطولة كأس العالم يتم تسميتها من قبل المشجعين، ويعد مصطلح "برازوكا"، غير رسمي، ويستخدم من قبل البرازيليين لوصف فخرهم الوطني بطريقة حياتهم ومعيشتهم، ويعكس نهجهم لكرة القدم.