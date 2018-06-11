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اتحاد طلبة الكويت بمصر يعلن اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليجى

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:46 ص
اتحاد طلبة الكويت
اتحاد طلبة الكويت بمصر يعلن اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليج
أ ش أ
أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر، اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليجى فى مصر.

وأضاف الاتحاد – فى بيان صحفى – أن أعضاءه ناقشوا مع الملحقين الثقافييين الخليجيين بالقاهرة، سبل التعاون وتعزيز رابطة الأخوة الخليجية من خلال إقامة مهرجان طلابي خليجي، وبحث مناقشة الأمور الأكاديمية الخاصة بدراسة الطلبة الخليجيين فى مصر.

وأشار الى أن الاجتماع عقد في مقر الاتحاد، بحضور الملحق الثقافي السعودي عبدالله الحمد، والمستشارة الثقافية البحرينية الدكتورة خلود مطر، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور أحمد المطيري، والملحقة الثقافية الكويتية الدكتورة مريم المذكور، والطالبة مها الحارثي من الإمارات.

كما طرح الاتحاد بعض نسب القبول لكليات التي سيتم التسجيل بها في الجامعات المصرية، وهي الطب البشرى 87%، وطب الأسنان 79%، والصيدلة 79%، والعلاج الطبيعي 75%، والطب البطيري 75%، والهندسة 70%، والتخطيط العمراني 70%، والعمارة 70%، وهندسة زراعية 70%، واقتصاد وعلوم سياسية 87.3%، وحاسبات ومعلومات 65% والعلوم 65%.

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