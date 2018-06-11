نيللي كريم تتألق بالأخضر فى أحدث جلسة تصوير .. صور

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور خالد فضة.



تألقت نيللى بإطلالة بسيطة من اختيار الاستايلست سحر عزب وميس عزب، حيث ارتدت فستان أخضر طويل ذا أكمام مكشوفة،وتميز التصميم بالنقوشات الراقية، وظهرت أيضا خلال جلسة التصوير حافية القدمين، ولكن لاقت هذه الصور إعجاب الآلاف من متابعينها على صفحات التواصل الاجتماعى.



فيما بدت بتسريحة شعر جديدة من أنامل المصفف رافيلو توما ،ووضع لها خبير التجميل محمود مرشد مكياج هادئا متناسق مع ملامحها.

