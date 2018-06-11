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ثقافة

حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور

الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
هبه سمير
قدمت فرقة قصر ثقافة المحلة عرض ثقافي تحت عنوان "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك ، عن رواية البؤساء ضمن المهرجان الختامي لنوادى المسرح في دورته الـ 27 والتي تستمر حتى 12 يونيو الجاري.

الرواية من تأليف فيكتور هوجو، إعداد موسيقي ودراماتورج وإخراج محمود القاضى، ديكور وتصميم ملابس محمود السقا ، وبطولة حسام العمدة ، محمود القاضي، هشام عادل، عبد الرحمن مدكور، حسام الشيخ، أحمد البلتاجى، إسلام درويش، محمد مجدى، خليل أيمن، خلود محمد، علياء هاشم، عماد المسيرى، الطفلة ملك.

وتدور الأحداث حول «المفتش جافير»، الذي يفتح صحيفة القانون الفرنسي الذي كان رجل قانون فاسد وظالم في هذا الوقت لن يجدها أحد منا في أي صحيفة سوابق دنيوية لأى مذنب ولكن صحيفة الخالق لابد وأنها سجلت الكثير من تلك الجرائم البشعة في حق الإنسانية ولكن هل يستطيع الظالم صد هجمات القدر لذا لا تفرطوا في محتوى كفتى الميزان فيفقد كلانا الآخر.
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور
حسام العمدة يتألق في "مذكرات المفتش جافير" على مسرح أوبرا ملك..صور

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