ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القوى العاملة : يومان إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:59 ص
القوي العاملة : يومان
القوي العاملة : يومان إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وبهذه المناسبة يتقدم "سعفان" بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.

ترشيحاتنا

قادة العرب بقمة مكة يتخذون قرارات عاجلة بشأن الأوضاع في الأردن

خليط طبيعي للقضاء على الناموس والهاموش

اليوم .. رد مبالغ حجز الجدية لغير الفائزين بقرعة الحج

سعر الدولار في البنوك اليوم

جون ماكين إلى قادة أوروبا: نحن معكم رغم رفض ترامب

برومو فيلم ليلة هنا وسرور يقترب من المليون مشاهدة

حكم سماع الأغاني في شهر رمضان..فيديو

زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب إلى قمة جديدة في بيونج يانج

كارثة.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت ستصاب بالجلطة خلال شهر

اندلاع حريق هائل بكنيسة ابن الحكم بشبرا الخيمة ..فيديو وصور

هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية في مطار القاهرة لإنقاذ مضيفة

الصحة: لا مصابين في حريق كنيسة بن الحكم بشبرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تتألق بالأخضر فى أحدث جلسة تصوير .. صور

السعوديون يحتفلون بمحمد بن سلمان بعد مرور عام على ولاية العهد

نجوم الفن يحتفلون بعرض حرب كرموز .. صور

خالد جلال وفاروق جعفر يحضران عزاء مجدى السيد.. صور

شاهد.. تدريبات منتخب إنجلترا استعدادا لمواجهة تونس بالمونديال

فيديو

22 ألف مشاهدة لبرومو فيلم آبلة طمطم
5 أفلام تتنافس على عيدية "الفطر السينمائي".. أمير كرارة يتفوق على محمد عادل إمام عبر يوتيوب.. وياسمين عبد العزيز تتذيل قائمة المشاهدات
900 ألف نسبة مشاهدة برومو فيلم كارما
برومو فيلم ليلة هنا وسرور يقترب من المليون مشاهدة
برومو فيلم قلب أمه يحقق 400 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟