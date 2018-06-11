القوى العاملة : يومان إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أول وثاني أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.



وقال الوزير إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.



وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



وبهذه المناسبة يتقدم "سعفان" بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.