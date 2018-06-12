لماذا عليك تناول الفاكهة يوميا؟
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 12:59 ص
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كشف موقع بولد سكاي عن الأسباب الهامة التي تجعلك تحرص على تناول الفاكهة يوميا وتلخصت هذه الأسباب فيما يلي:
- تناول كميات وافرة من الفاكهة يقلل من خطر العديد من الأمراض الضارة.
- وجود ثمار يومية سيجعل جهازك المناعي قويًا.
- تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة.
- محتوى الماء في الفواكه يحافظ على نضارة بشرتك وجسمك رطب.
- الثمار غنية بالألياف وبالتالي تعوق عملية تخزين الدهون.
- الفواكه تعزز قوة عقلك.
- الفواكه هي غذاء كثيف المغذيات.
- الفواكه تبقي جهازك الهضمي صحية والحفاظ على تنشيط جسمك.