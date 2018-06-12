لماذا عليك تناول الفاكهة يوميا؟

كشف موقع بولد سكاي عن الأسباب الهامة التي تجعلك تحرص على تناول الفاكهة يوميا وتلخصت هذه الأسباب فيما يلي:



- تناول كميات وافرة من الفاكهة يقلل من خطر العديد من الأمراض الضارة.

- وجود ثمار يومية سيجعل جهازك المناعي قويًا.

- تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة.

- محتوى الماء في الفواكه يحافظ على نضارة بشرتك وجسمك رطب.

- الثمار غنية بالألياف وبالتالي تعوق عملية تخزين الدهون.

- الفواكه تعزز قوة عقلك.

- الفواكه هي غذاء كثيف المغذيات.

- الفواكه تبقي جهازك الهضمي صحية والحفاظ على تنشيط جسمك.