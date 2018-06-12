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بنات البلد

قبل العيد.. انسي إلتهاب البشرة بهذه الحيلة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
مع إقتراب العيد يشتكي الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الجلد الحساس من الاحمرار والطفح الجلدي والالتهاب والبهتان والكسح القبيح بالإضافة إلى التفتت.

ويمكن لجميع هذه المشاكل أن تؤثر بشكل كبير على صحة بشرتك وتجعلك تشعر بالحرج الشديد من مظهرها لدرجة أنك أحيانا لا تودين الذهاب لمراكز التجميل بسبب بشرتك الحساسة.

فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك موقع بولد سكاي وصفة فعالة ورائعة للتخلص من إلتهاب الجلد وهى عبارة عن قشر البرتقال ومسحوق العسل:
½ ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال
1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان
1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي

كيف تستعمل:
• ضع كل المكونات في وعاء
• حركهم لتشكيل اتساق سلس
• ضعيه على وجهك المنظف حديثًا
• فرك بشرتك بلطف لمدة 5-10 دقائق
• اترك المادة لمدة 5 دقائق أخرى
• اغسلها بماء فاتر
• قومي بتجفيف بشرتك وتطبيق مسحوق خفيف وسوف تندهشين من النتيجة.

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