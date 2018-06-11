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ثقافة

مسرحية "أرنوب يتحدى أشبول" بثقافة السويس

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يستعد فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناه وسيناء الثقافى لعرض مسرحية للأطفال بعنوان "أرنوب يتحدى أشبول" وذلك على مسرح قصر ثقافة السويس يومى ١٣،١٢ يونيه الجارى، وذلك إهداء من الكاتب الدكتور السيد فهيم، وأشعار إهداء الشاعر والكاتب سعيد حجاج، وألحان الموسيقار عبدالله رجال، واستعراضات ماجد خالد، و ديكور وملابس وماسكات المهندس مجدى ونس، ومخرج منفذ محمد التنجيرى.

والعرض بطولة مجموعة من أبناء السويس، ومشاركة متميزة للفنان محمد الباز، فى دور الأسد، إخراج عبدالفتاح قدوره، والحكمة من العمل المسرحى عندما يقول الأسد للأرنب صدقت أيها الأرنبُ الصغير فأنت تستحق أن أمنحك فرصة للحياة أنت وأصدقائك ولكم الأمان بفضل شجاعة وحكمة هذا الأرنب الصغير.

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