ميجان ماركل تخطف الأنظار في الاحتفال الرسمي بعيد الملكة..صور

خطفت ميجان ماركل، دوقة ساسكس الجديدة، الأنظار، خلال حضور الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الـ92، وذلك برفقة زوجها الأمير هاري.



وفاقت هذه الإطلالة الرسمية الأولى لميجان برفقة هاري كل التوقعات، إذ ظهرت ميجان بفستان ناعمٍ باللون الزهري الفاتح يكشف عن كتفيها ووضعت على رأسها قبعة جميلة وجريئة، تماشيًا مع البروتوكول الملكي.



وأذهلت ميجان، الحضور بإطلالتها الراقية التي جاءت بتوقيع مصممة الأزياء كارولينا هيريرا.



