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ميجان ماركل تخطف الأنظار في الاحتفال الرسمي بعيد الملكة..صور

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:02 م
ريهام قدري
خطفت ميجان ماركل، دوقة ساسكس الجديدة، الأنظار، خلال حضور الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الـ92، وذلك برفقة زوجها الأمير هاري.

وفاقت هذه الإطلالة الرسمية الأولى لميجان برفقة هاري كل التوقعات، إذ ظهرت ميجان بفستان ناعمٍ باللون الزهري الفاتح يكشف عن كتفيها ووضعت على رأسها قبعة جميلة وجريئة، تماشيًا مع البروتوكول الملكي.

وأذهلت ميجان، الحضور بإطلالتها الراقية التي جاءت بتوقيع مصممة الأزياء كارولينا هيريرا.

ميجان ماركل تخطف الأنظار في الاحتفال الرسمي بعيد الملكة..صور
ميجان ماركل تخطف الأنظار في الاحتفال الرسمي بعيد الملكة..صور
ميجان ماركل تخطف الأنظار في الاحتفال الرسمي بعيد الملكة..صور

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