المكرمون في احتفال ليلة القدر للسيسي: شكرا على رعايتك لأهل القرآن.. وتكريمك وسام على صدورنا ووزير الأوقاف يستجيب للرئيس ويرفع مكافأة متسابق لـ60 ألف جنيه

المكرمون في احتفال ليلة القدر للسيسي:

شكرًا على رعايتك لأهل القرآن.. وتكريمك وسام على صدورنا وزير الأوقاف يستجيب للرئيس ويرفع مكافأة متسابق لـ 60 ألف جنيه إسماعيل جادو ابن البحيرة يفوز بالمركز الأول فى حفظ القرآن









كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائزين في المسابقة العالمية القرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف سنويا بمشاركة نحو ٥٠ دولة علي مستوي العالم وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز الأزهر للمؤتمرات.





وكرم الرئيس خمسة مصريين وأربعة من دول أجنبية ناطقين باللغة العربية وعقب التكريم أعرب المكرمون عن سعادتهم الغامرة وامتنانهم الشديد لتكريم الرئيس السيسي لهم مؤكدين ان هذا التكريم يعد وساما علي صدورهم وتأكيدا علي اهتمام مصر بالقرآن وأهل القرآن .





وجاء في المركز الأول إسماعيل فؤاد جادو ابن مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة المصري الفائز بالفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الذي حفظ القرآن الكريم كاملا بالقرآن السبع المتواترة للدول العربية وغيرهم وحصل علي ١٥٠ الف جنيه. وقال جادو: أوجه الشكر للرئيس السيسي علي رعايته لأهل القرآن من خلال تنظيم تلك المسابقات العالمية الدولية وأطالب الرئيس بزيادة مسابقات القرآن التي تنشر الروح الطيبة وتعم النفع وتوصل رسالة للعالم بان الاسلام دين التسامح والاخلاق الكريم يجتمع عليها المسلمين بعضهم ومع غيرهم.





وتابع: أوجه رسالتين للشباب الأولي لكل مجتهد نصيب ومن زرع أمس حصد اليوم، فعليكم الأخذ بالأسباب والاجتهاد بالمجال الذي تخصصت فيه وحتما سيكلل الله مجهودك بالنجاح شريطة ان تأخد بالأسباب وتبذل ما عليك، اما الرسالة الثانية فأقول للشباب ان القرآن روح المؤمن وغذاء من لا غذاء له فاجعل القرآن قائد لك والموجه لك في كل مجالات الحياة فإذا فعلت ذلك وصلت للخير الكثير .





وقال عبد الرحمن مهدي صاحب ال 12 عاما والحاصل علي المركز الأول في المسابقة المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة: طلبت من الرئيس ان يخصص رحلة عمرة لي ولوالدي وهو ما وافق عليه الرئيس كما طالب بزيادة المكافأة من ٢٠ الف جنيه لتكون اكثر من ذلك .





وأكد مهدي انه سعيد بتكريم الرئيس لحفظ القرآن وذوي الاحتياجات الخاصة وندعو الله ان يبارك له ويعينه علي الاصلاح في البلاد كما طالب عبد الرحمن بان يشارك في المسابقات العالمية بخارج مصر حتي يشرف الدولة المصرية ويعلي من قدرها مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الذي اصبح حديث العالم .





وقال عبد الله عمار الحاصل علي المركز الاول بالفرع الرابع بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم والخاصة بحفظ القرآن الكريم كامل للناشئة تحت ١٢ عام وحصل علي مكافأة قدرها ٨٠ الف جنيه: اهنئ الرئيس علي الولاية الثانية والذي تحقق علي يديه الأمن والاستقرار في ربوع مصر وحماها بحفظ الله ورعايته من الاٍرهاب الغاشم .





وأكد عمار انه حفظ القرآن في سن الثامنة من عمره وختمه في اربع شهور ويجيد القراءة باللغة الفرنسية والإنجليزية وحفظ القرآن بالقراءات العشر الصغري والكباري.





أما مصطفي عبد الغني محمود ابن محافظة الجيزة والبالغ من العمر ١٠ سنوات والفائز بالمركز الثاني بالفرع الرابع بالمسابقة العالمية القرآن الكريم قال: اخيرًا تحقق حلمي بمقابلة الرئيس السيسي ومصافحته شخصيا فحلمت بهذا اللقاء منذ انعقاد المسابقة فلم اذق طعم النوم منذ ثلاثة ايام بعد إبلاغي بتكريم الرئيس السيسي لي واتوجه بالشكر للرئيس علي اهتمامه بأهل القرآن ،كما أطالب الرئيس بالنظر في حال والدي المريض الذي يلازم الفراش منذ سبع سنوات بسبب حادث سيارة .



