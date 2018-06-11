رئيس وزراء إسبانيا يوافق على استقبال سفينة مهاجرين بميناء فالنسيا

أمر رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز سلطات بلاده بالسماح لسفينة "أكواريوس" الذي تحمل على متنها 629 مهاجرا بأن ترسو في ميناء مدينة "فالنسيا"، وذلك بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبال السفينة.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسباني -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الاثنين/- "أنه من واجبنا تجنب حدوث كارثة إنسانية وتوفير ميناء آمن لهؤلاء الأشخاص".



وأضاف البيان أن إسبانيا تريد أن تلتزم بمسئوليتها الدولية تجاه الأزمات الإنسانية.



وتدير السفينة منظمة (إس.أو.إس ميديتيرانى) الإنسانية التي قالت على تويتر في وقت سابق اليوم إن القارب يقل 629 مهاجرًا، من بينهم 123 قاصرًا لا يرافقهم بالغون و11 طفلًا وسبع نساء حوامل، فيما قال العاملون الطبيون إن الطعام سينفد من على متن السفينة مساء الاثنين.