العبادي: قرار إعادة الانتخابات يخص المحكمة الاتحادية فقط

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لرويترز اليوم الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار.



وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتية ولايته لإجراء انتخابات أخرى "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى".



وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت أمس الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.