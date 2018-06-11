الخشت يفتتح المرحلة الثالثة لمستشفى طوارئ قصر العيني .. غدا

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، المرحلة الثالثة لمستشفى طوارئ قصر العيني ١٨٥، وهي الدور السابع و الثامن.



من جانبه أكد الدكتور الخشت، أن المرحلة الثالثة تشمل أكبر وأحدث قسم لعلاج الحروق ٣٢ سرير و ١٢ سرير رعاية حروق للكبار والأطفال وغرفتين عمليات بالمجان، وأحدث رعاية مركزة للصدرية، وأحدث رعاية مركزة القلب.



وأوضح أن هذا يعد من أكبر إنجازات قصر العيني هذا العام، مشيرًا إلى أن الدورين مجهزين بأحدث ما توصل إليه العلم من أجهزه علاجية.



وأشار إلى أن مركز الحروق الجديد بالقصر العيني يشمل على عدد ٣٢ سرير، كما يشمل الدورين ٨ اسرة بوحدة العناية المركزة (للبالغين والاطفال)، ٦ اسرة بالعناية المتوسطة ١٠ مرضي داخليين ( بالغين )، و٦ مرضي داخليين (اطفال)، وحجرتان رئيستان للعمليات، وحجرة الافاقة، و٣ غرف للغيار مائي، وغرفة للغيار الجاف، وجناح للتأهيل والعلاج الطبيعي.



وتبع: "فيما يشمل قسم القلب على ٢٣ سرير رعاية قلبية وقسطره للقلب يتم تجهيز الغرفه وتركيبها، فيما يحوي قسم الصدرية على ٢٠ سرير ووحدة مناظير".