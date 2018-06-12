5 نقاط اتصال قنصلية بالمدن المستضيفة لمباريات المنتخب المصري

أقامت السفارة المصرية في روسيا نقاطا قنصلية مؤقتة بالمدن التي ستشهد مباريات منتخبنا الوطني، ومدينة جروزني مقر معسكر المنتخب الدائم مزودة بخطوط ساخنة لتلقي استفسارات المواطنين المصريين القنصلية.



وقامت السفارة بتخصيص مرافق دبلوماسي لبعثة المنتخب طوال فترة البطولة. وأعلنت بيانات نقاط الاتصال القنصلية بجمهورية روسيا الإتحادية هي كالتالي:



· السفارة في موسكو: KropotkinskiyPereulok, 12, Moskva, 119034

· موسكو: 79205506681+

· النقطة القنصلية في إيكاترنبورج: 3Ekaterina Hotel,УлицаЛуначарского 240, K. 1,Подъезд

· إيكاتنرنبورج: 792955 00813+

· النقطة القنصلية في سان بيتيرسبرج: Meininger Hotel, Sadovayaulitsa 62 , 190068 , Nikolsky

· سان بيتيرسبرج: 792955002 04+

· النقطة القنصلية في فولجوجراد: FrantHotel,пр-ктМаршалаЖукова, 73 - 400012

· فولجوجراد: 79295500947+

· النقطة القنصلية في جروزني: Arena City Hotel , 52 POLYARNIKOV street

· جروزني: 79295500406 +



وأكد السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا فى تصريح اليوم أن السفارة المصرية في روسيا لن تألو جهدًا لتوفير كافة الظروف المناسبة لبعثة المنتخب المصري للتركيز في مهمتهم الوطنية بكأس العالم بغية تحقيق إنجاز تاريخي يسعد الشعب المصري العظيم.. كما ستعكف السفارة على تقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة للمشجعين المصريين وممثلي وسائل الإعلام المصرية لضمان اضطلاعهم بمساندة المنتخب الوطني في رحلته بالمونديال.



وناشد كافة المواطنين المصريين الوافدين إلى روسيا خلال بطولة كأس العالم بضرورة مراجعة إرشادات السفر المنشورة على موقع وزارة الخارجية والإلتزام بها لتفادي أية عقبات اثناء اقامتهم في روسيا.



كانت بعثة المنتخب الوطني لكرة القادم المشاركة بكأس العالم، وصلت ظهر يوم 10 الجاري إلى مطار جروزني عاصمة جمهورية الشيشان، حيث كان في استقبال البعثة بالمطار إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، وكل من نائب رئيس وزراء الشيشان، ووزير الرياضة والتربية البدنية بالشيشان، وأعضاء السفارة المصرية بموسكو.



ورافقت السفارة بعثة المنتخب الوطني إلى مقر معسكرها الدائم خلال بطولة كأس العالم بمدينة جروزني، حيث كان في استقبالها بمقر المعسكر أبو بكر إديلجريوف، رئيس برلمان الشيشان، والذي ألقى كلمة رحب فيها بالمنتخب، مؤكدًا على اهتمام الشيشان حكومة وشعبًا بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الرعاية للمنتخب الوطني، ومُعربًا عن سعادتهم الخالصة لاستضافة معسكر منتخب مصر في ظل علاقات الصداقة الممتدة بين الشعبين الشقيقين. كما أقامت فرقة "Khania" الشيشانية استعراضًا فنيًا احتفالًا بوصول بعثة المنتخب المصري.



وقال سفير مصر لدى روسيا، بأن المنتخب أجرى أولى تمريناته بمقر ملعب أحمد أرينا، حيث حضر المران رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان، بصحبة عدد من كبار رجال الدولة بجمهورية الشيشان، وبحضور ما يزيد عن 8 آلاف مشجع شيشاني.



وأجرى السفير لقاءً تليفزيونيًا استعرض خلاله تاريخ وآفاق العلاقات السياسية بين مصر وروسيا، والعلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المصري والشيشاني والتي تمتد لقرون عديدة، فضلا عن استعراض تاريخ لعبة كرة القدم بمصر، وأهم المعالم السياحية والتاريخية في مصر، وملامح خطة التطور والاصلاح الاقتصادي بها.