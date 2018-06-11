مركز حقوقي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي قتل وأصاب 200 صحفي

أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت صحفيين اثنين وأصابت 198 آخرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية السلمية في قطاع غزة منذ انطلاقها بتاريخ 30/3/2018م وحتى 10/6/2018.



جاء ذلك تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقريرا حول استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية السلمية في قطاع غزة رصد فيه الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/3/2018م وحتى 10/6/2018.



وأشار التقرير إلى الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع في عمليات قتل عمد تسببت في قتل الصحفيين: ياسر عبد الرحمن مصطفى مرتجى (30 عامًا)، ويعمل في وكالة عين ميديا للأنباء، وأحمد "محمد أشرف" حسن أبو حسين (24 عامًا)، ويعمل في شبكة بيسان الاخبارية.كما أصابت (198) من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، من بينهم (24) صحفية.



وأصيب (41) من الجرحى الصحفيين بأعيرة نارية، منهم (11) أصيبوا في الأجزاء العلوية من أجسامهم، فيما أصيب (3) صحفيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وعدد (36) أصيبوا بقنابل غاز أصابت أجسادهم بشكل مباشر.



إضافة إلى إصابة (118) من الصحافيين بالاختناق أو الاغماء جراء استنشاقهم للغاز، وتلقوا العلاج جراء ذلك سواء في النقاط الطبية الميدانية أو في المستشفيات. الجدير ذكره أن (19) من الصحافيين المصابين تعرضوا للإصابة مرتين، وصحفي واحد تعرض للإصابة ثلاث مرات.