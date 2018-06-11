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الإمام الأكبر: زيارة البابا تواضروس تجسد روح المحبة بين المصريين

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:52 م
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر يستقبل قداسة البابا تواضروس
محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الاثنين، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتهنئة فضيلته والمسلمين بعيد الفطر المبارك.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر، الشكر لقداسة البابا تواضروس على التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن زيارة قداسته اليوم تعد تجسيدًا لروح المحبة التي تجمع بين أبناء هذا الوطن من مسلمين ومسيحيين والذين تمكنوا من خلال وحدتهم من مواجهة جميع التحديات والتهديدات التي تستهدف وطنهم وفي مقدمتها الإرهاب.

وأشاد فضيلته بالدور الذي يقوم به بيت العائلة المصرية وبالنتائج التي حققها في بث روح الوحدة الوطنية من خلال التواصل مع الشباب في المساجد والكنائس والأديرة والأندية والمراكز الشبابية، مؤكدًا أهمية إبراز النماذج الوطنية وتكريمها لتكون قدوة للشباب.

وأكد البابا تواضروس أن التلاحم بين المصريين في الأعياد والمناسبات المختلفة، أصبح من القيم والثوابت التي تميز أبناء المجتمع المصري، مضيفًا أن الأعمال والأنشطة الفنية والثقافية يجب أن تعمل على دعم هذه القيم النبيلة في المجتمع المصري، بدلًا من الأعمال الخارجة على قيم وثقافة الشعب المصري.
الإمام الأكبر: زيارة البابا تواضروس تجسد روح المحبة بين المصريين
الإمام الأكبر: زيارة البابا تواضروس تجسد روح المحبة بين المصريين
الإمام الأكبر: زيارة البابا تواضروس تجسد روح المحبة بين المصريين
الإمام الأكبر: زيارة البابا تواضروس تجسد روح المحبة بين المصريين

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