محافظ الدقهلية يشهد انطلاق مشروع النقل الجماعى بالمنصورة

شهد الدكتور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية والعميد ممدوح الحصى مدير ادارة مرور الدقهلية اليوم الاثنين بدء منظومة النقل الجماعى بمدينة المنصورة وطلخا للحد من الازدحام.



تضم المنظومه الجديدة 63 أتوبيس نقل جماعى تم توفيرهم عن طريق الاتفاق مع 5 جمعيات مخصصه للنقل الجماعى.



فيما تم وضع لون مخصص لهم مع ارقام كوديه بالاتفاق مع ادارة المرور ورقم كودى وهاتف واتس اب للشكاوى كما سيتم توفير وحدة جى بى إس لكل اتوبيس لمتابعة التزامهم بخط السير .



يذكر انه سيتم تشغيل تلك الاتوبيسات على خطوط السرفيس الداخلية لمواجهة الازدحام المرورى وشكاوى المواطنين المتكرره من السرفيس والتاكسى داخل المدينه.