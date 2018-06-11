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أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره البريطاني حل معاناة سوريا وغزة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:07 م
صدى البلد
كريم ناصر
عبر أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية، عن سروره بحواره مع وزير الدولة البريطانى لتنمية الدولة وشئون الشرق الأوسط ٱليستر بيرت الذي قرر فيه ضرورة حل مشكلة سوريا وحل المعاناة الإنسانية بغزة.

وغرد الصفدي عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر قائلا: "‏حوار عكس متانة العلاقات ‎الاردنية ‎البريطانية مع وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية ولشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت الذي سرني استقباله اليوم".

وأضاف وزير الخارجية الأردنية، مغردا: "بحثنا زيادة التعاون وسبل إنهاء المعاناة الإنسانية في ‎غزة وأكدنا ضرورة حل الدولتين، وبحثنا أيضا المستجدات في ‎سوريا".

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